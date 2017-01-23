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Беспроводную зарядку почти для всех гаджетов создали французы
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Беспроводную зарядку почти для всех гаджетов создали французы

23/01/17 20:21, Бишкек – ИА «24.kg»

Французский стартап Energysquare презентовал разработку, позволяющую совершать беспроводную зарядку, совместимую практически со всеми современными мобильными устройствами.

 

В набор входит специальный небольшой коврик и тонкие стикеры, которые приклеиваются к задней панели гаджета.

 

 

Стикер состоит из электродов и коннектора (Micro-USB, USB-C, либо Lightning) - он подключается к соответствующему порту мобильного устройства. После остается лишь положить устройство (одно или сразу несколько) на коврик, и оно будет заряжаться. В отличие от индукционной зарядки, в этом случае нет потери энергии.

 

Если пользователь захочет подключиться к проводной зарядке, ему надо открепить стикер с задней панели.

 

 

 

На Kickstarter проект собрал 94,4 тысячи евро - этого более чем достаточно для запуска девайса в серию. Поставки нового зарядного устройства должны начаться в ближайшие месяцы.

 

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/43685/

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