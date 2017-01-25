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WhatsApp сможет работать без Интернета
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WhatsApp сможет работать без Интернета

25/01/17 11:34, Бишкек – ИА «24.kg»

Обновление мессенджера WhatsApp для iOS добавило несколько полезных функций, включая работу без Сети. Одно из них должно компенсировать частую потерю сигнала мобильными устройствами.

 

После обновления сервис может собирать сообщения, которые пользователь пытается отправить офлайн. Из них образуется очередь, которая будет передана собеседникам в момент подключения к Интернету.

 

Из других нововведений стоит отметить возможность точнее управлять памятью: пользователи смогут удалять отдельные типы сообщений, например видео из определенных чатов. Это позволит быстро очистить смартфон от самых ресурсоемких бесед, не теряя важную информацию.

 

Фото: © Flickr / Marina Stroganova

 

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/43835/

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