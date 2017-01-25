Огромные сети «спящих» фальшивых аккаунтов нашли в «Твиттере»

Британские компьютерные аналитики обнаружили, что в «Твиттере» находится внушительное число фальшивых аккаунтов, связанных между собой. Об этом сообщила ВВС.

Как отмечается, британцы проводили исследование о том, как и в каких целях люди используют эту социальную сеть, и совершенно случайно наткнулись на кластер из сотен тысяч «спящих» аккаунтов. На самом деле их число может быть гораздо больше.

Главное же в том, что специалистам так и не удалось понять, для каких целей такие аккаунты используются.

Традиционно часть фейковых акканутов используют, чтобы расширять число «фоловеров» (подписчиков) известных и не очень людей, часть - для рассылки спама, а кое-какие и для того, чтобы подстегнуть интерес к определенным темам.

Загадочные цели

Массовую сеть твит-ботов первым обнаружил ученый из Университетского колледжа Лондона Хуан Эскуиверра. Для начала он решил внимательно изучить случайную выборку одного процента пользователей «Твиттера», чтобы иметь лучшее представление о том, зачем и почему люди им пользуются.

Фото THINKSTOCK. Если большинство ботов вычисляется довольно легко, то новые боты «Твиттера» прекрасно маскируются

Однако анализ данных показал странные результаты: целые конгломераты связанных между собой аккаунтов, которые, с одной стороны, вроде бы не походили на привычные боты, а с другой - явно не управлялись людьми.

Теперь лондонские исследователи обратились к пользователям «Твиттера» с просьбой информировать их обо всех подозрительных сообщениях.

С обычными ботами все понятно: как правило, это недавно созданные аккаунты, у которых мало фоловеров, странные ники и почти полное отсутствие контента в сообщениях.

Те же 350 тысяч акканутов, которые обнаружил Эскуиверра с коллегами, отличали другие странности:

твиты приходили из мест, где никто не живет;

сообщения отправлялись исключительно с телефонов Windows;

их содержание составляли почти исключительно цитаты из «Звездных войн».

Как с этим быть?

Эскуиверра и его коллега - доктор Си Чжоу заявили ВВС, что хотя сотрудники соцсети, с одной стороны, делают все возможное, чтобы вычислить боты, хакеры по-прежнему умудряются найти лазейки, чтобы избежать разоблачения.

Тревогу вызывает огромный размах сети ботов. Во-первых, по словам доктора Чжоу, мы не знаем, сколько их на самом деле, а во-вторых, нет ни малейшего представления, кто и для какой цели их создал.