Как «убить» iPhone при помощи трех символов

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Энтузиасты обнаружили необычную ошибку в операционной системе iOS. С ее помощью можно заставить зависнуть практически любой iPhone путем отправки на него нескольких символов через iMessage, пишет RGDigital.
В описании проблемы изначально говорилось, что она встречается в iOS 10.1.1, в то время как версия 10.2 такой ошибки не содержит. Однако позднее обнаружился способ «окирпичить» и смартфоны под управлением новейшей версии iOS (сделать это несколько сложнее, однако возможно).
Тем, кто в результате шутки получил зависший смартфон, не стоит расстраиваться: обнаружившие ошибку энтузиасты выпустили противоядие. Скачать его можно на странице с описанием уязвимости.
Кроме того, на YouTube появилось видео с подробным описанием ошибки.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/43871/