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Новый смартфон LG G6 будет большим и водонепроницаемым

27/01/17 13:03, Бишкек – ИА «24.kg»

В Сети появились первые сведения о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне компании LG. Его представят 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

 

Всемирный мобильный конгресс является традиционным местом для представления новинок от ведущих брендов. В этом году одной из самых интересных премьер обещает стать презентация смартфона G6 от корейской компании LG.

 

 

По сообщениям источников и появившимся недавно в Сети изображениям можно понять, что G6 обладает большим 5,7-дюймовым дисплеем с необычным соотношением сторон 2:1. Он имеет закругленные углы и минимальное обрамление. В этом отношении новый смартфон хоть и не дотягивает до нашумевшего Xiaomi Mi Mix, но очень близок к нему.

 

Корпус G6 выполнен из стекла и металла. Он обладает защитой от воды, поэтому инженерам пришлось сделать его неразборным, отказавшись от съемного аккумулятора. Вместе с тем в устройстве остался 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников.

 

 

На задней стороне устройства двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Такая конструкция отлично себя зарекомендовала в предыдущем флагманском смартфоне компании G5, поэтому практически без изменений перекочевала в G6.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/43994/

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