Шесть полезных сервисов Google, о которых вы могли не знать

Google — это не только поисковик, Gmail и YouTube. C этим брендом связаны десятки различных проектов, и не все из них одинаково известны. «Лайфхакер» отобрал интересные сервисы Google, которые могли ускользнуть от вашего внимания.

1. Google Authenticator

Чтобы надежно защитить учетную запись, одного пароля может быть недостаточно. Поэтому социальные сети и другие сервисы все чаще прибегают к дополнительным методам защиты. Например, запрашивают проверочный код, отправленный СМС или сгенерированный в специальном приложении. Google Authenticator — одна из таких программ. Она создает коды безопасности для привязанных к ней аккаунтов. Если вы переживаете за безопасность личных данных, используйте Google Authenticator для своих учетных записей.

2. Google Alerts

Сервис Google Alerts сообщает о новых публикациях, которые содержат упоминания слов или фраз, выбранных пользователем. Можно настроить сразу несколько оповещений, выбрав нужные параметры для каждого из них: источники, язык, тему и количество статей, частоту сообщений, время отправки и почтовый ящик (или RSS-поток), на который они будут приходить.

3. Google Рисунки

Этот редактор поможет быстро нарисовать блок-схему, построить диаграмму или сделать пометки на загруженном изображении, не покидая браузера. «Google Рисунки» интегрированы в пакет «Google Документов» и взаимодействуют с другими сервисами Google вроде «Таблиц» и «Google Диска». Поэтому в «Рисунках» можно создавать диаграммы на основе данных из своих таблиц и сохранять их в облаке Google.

4. Академия Google

«Академия Google» — поисковая система по текстам научных публикаций. Она сканирует сайты издательств, профессиональных сообществ, университетов и прочих академических ресурсов, чтобы находить тексты по ключевым словам. В качестве результатов поиска пользователь видит список ссылок на фрагменты или полное содержимое научных работ, отсортированных с учетом цитируемости в научных кругах. Для каждого текста сервис показывает список похожих публикаций. «Академия Google» может пригодиться студенту.

5. Google Формы

«Google Формы» — удобный облачный инструмент для проведения опросов. Пользователь настраивает анкету с нужными полями, отправляет ссылку участникам и получает доступ к статистике на основе полученных ответов. Сервис отлично подходит как для бизнес-задач вроде опросов клиентов, так и для домашних дел, таких как составление списка гостей. Формы можно оформлять на свой вкус, дополнять их изображениями и видеороликами. Результаты опросов доступны в виде наглядных таблиц и диаграмм.

6. Поиск по картинке

Что делать, если вы нашли нужное изображение, но оно испорчено чужими пометками или имеет неподходящий размер? В такой ситуации спасает инструмент «Поиск по картинке», с помощью которого можно найти другие копии изображения разных размеров. Чтобы им воспользоваться, надо открыть страницу «Картинки Google», нажать на иконку фотоаппарата в поисковой строке и загрузить исходное изображение. Можно просто перетащить картинку из папки в область поисковой строки.

Когда система покажет результаты, нужно выбрать «Все размеры» или «Похожие изображения» — в зависимости от того, что вы ищете.