RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 13:50
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В WhatsApp появятся новые полезные функции

31/01/17 13:04, Бишкек – ИА «24.kg»

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит несколько важных обновлений. Об этом написал International Business Times со ссылкой на инсайдеров.

 

Одним из нововведений станет функция отслеживания местоположения пользователя в режиме реального времени (live location tracking). С ее помощью участники группы смогут получать информацию о передвижениях коллег. По умолчанию опция будет отключена. Активировать ее можно на одну, две, пять минут или на неопределенный срок.

 

 

Кроме того, по информации издания The Telegraph, пользователи мессенджера WhatsApp в скором времени получат возможность удалять и редактировать отправленные сообщения.

 

Как отмечается, стереть или изменить сообщение можно до того момента, пока другой пользователь не просмотрит его. В настоящий момент новая функция на стадии бета-тестирования. О сроках ее запуска не сообщается.

 

В свежей версии мессенджера, выпущенной в январе, появились поддержка офлайн-режима, одновременная отправка до 30 фотографий и новые разделы в «Хранилище».

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/44144/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ