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В Японии создали смартфон, который можно мыть с мылом

31/01/17 20:31, Бишкек – ИА «24.kg»

В Японии компания Rafre Kyocera готовится представить на рынке смартфон, который можно мыть с мылом. Ожидается, что продажи девайса начнутся в начале марта.

 

 

Известно, что устройство получило 5-дюймовый экран с разрешением 720 пикселей - это довольно скромно в сравнении с современными смартфонами.

 

Гаджет оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ расширяемой встроенной памяти. Фронтальная камера устройства получила разрешение 5 мегапикселей, а основная - 13 мегапикселей.

 

 

В настоящее время остается неизвестным процессор, который лег в основу смартфона, и стоимость гаджета.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/44177/

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