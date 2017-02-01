Viber запустил бесплатные звонки в «запрещенные» Трампом страны

Популярный мессенджер Viber предложил пользователям бесплатно звонить в страны, жителям которых ограничили въезд в США указом президента Дональда Трампа. Речь об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане, пишет The Next Web.

«Мы объединяем людей, и не важно, откуда они. Звоните на любые стационарные и мобильные номера бесплатно», - говорится в официальном сообщении Viber, опубликованном в Twitter.

Решение об ограничении въезда в США для граждан некоторых стран является временным и продлится 90 дней. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах. Эти указы Дональда Трампа вызвали протесты в разных городах страны.

С критикой указов выступили известные интернет-деятели, включая основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Один из руководителей корпорации Google Сергей Брин, выходец из СССР, принял участие в митинге протеста.