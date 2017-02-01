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Google намерена засудить россиянина за букву «G»

1/02/17 19:51, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com. Об этом сообщил портал Vice Motherboard.

 

Адрес сайта Попова отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ 0262 — «ɢ» вместо буквы «G». В компании считают, что мужчина использует фальшивый адрес Google для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.

 

 

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Виталий Попов называет обвинения Google ложью и не собирается расставаться с доменом.

 

«Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — отметил россиянин.

 

В Google заявили, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/44224/

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