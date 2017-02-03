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О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты

3/02/17 11:57, Бишкек – ИА «24.kg»

WhatsApp-мошенники, использующие классическую схему сбора данных пользователей, запустили в мессенджере новую аферу. Об этом предупредили специалисты компании ESET.

 

Как отмечается, в WhatsApp обнаружили серию сообщений, оформленных в стилистике сети магазинов Lidl. Пользователям обещают подарочный сертификат на 250 евро при условии перехода по ссылке и заполнения анкеты.

 

По той же схеме действовали мошенники, предлагавшие купоны на скидку в Burger King, сертификаты IKEA и другие подарки. 

 

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Ссылка ведет на страницу с опросом, имитирующую официальный сайт Lidl. Подделка легко распознается проверкой URL: адрес фишинговой площадки не имеет ничего общего с оригиналом.

 

Пользователю предлагают поделиться предложением с друзьями и заполнить анкету. Процесс завершается просьбой оставить контактные данные и дать согласие на получение SMS-сообщений.

 

Пока кампания ориентирована на немецкоговорящих пользователей, но подобные атаки легко перенацелить на новую аудиторию, отметили в ESET.

 

  • Закономерный результат участия в подобных «акциях» – рекламные звонки, спам и подписка на платные SMS-сервисы.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/44354/

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