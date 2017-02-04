О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты

WhatsApp-мошенники , использующие классическую схему сбора данных пользователей, запустили в мессенджере новую аферу. Об этом предупредили специалисты компании ESET.

Как отмечается, в WhatsApp обнаружили серию сообщений, оформленных в стилистике сети магазинов Lidl. Пользователям обещают подарочный сертификат на 250 евро при условии перехода по ссылке и заполнения анкеты.

По той же схеме действовали мошенники, предлагавшие купоны на скидку в Burger King, сертификаты IKEA и другие подарки.

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Ссылка ведет на страницу с опросом, имитирующую официальный сайт Lidl. Подделка легко распознается проверкой URL: адрес фишинговой площадки не имеет ничего общего с оригиналом.

Пользователю предлагают поделиться предложением с друзьями и заполнить анкету. Процесс завершается просьбой оставить контактные данные и дать согласие на получение SMS-сообщений .

Пока кампания ориентирована на немецкоговорящих пользователей, но подобные атаки легко перенацелить на новую аудиторию, отметили в ESET.