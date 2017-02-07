Устаревшие версии Skype для Windows и Mac отключат 1 марта

Устаревшие версии сервиса видеосвязи Skype для операционных систем Windows и Mac отключат 1 марта. Об этом сообщила компания Microsoft в своем блоге.

Как отмечается, после отключения на обеих платформах при попытке войти в приложение появится требование обязательно обновиться. В частности, апгрейд предложат обладателям версии Skype 7.16 и ниже в Windows и пользователям Mac OS от 7.0 до 7.18 версий.

Как пояснили в Microsoft, это обезопасит пользователей от разных угроз, в том числе от похищения личных данных.

Одним из последних нововведений в сервисе считается возможность общения без наличия собственного аккаунта. Пользователям предлагается гостевой режим с сайта компании, по которому можно переписываться с 300 собеседниками, делать аудио- и видеозвонки 25 друзьям.