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Техноблог

Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер на Android

Фото: Morning-news.ru. Ноутбук Lenovo Yoga A12

Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер Yoga A12 на Android. Это почти то же самое, что нашумевший ранее Yoga Book, только дешевле и без Windows, сообщил «Лайфхакер».

В 2017 году компания Lenovo поразила всех шикарным Yoga Book. Устройство понравилось необычной конструкцией, высоким качеством материалов и способностью выполнять функции планшета и ноутбука одновременно. Однако цена Yoga Book многим покупателям показалась слишком высокой.

Новая модель Yoga A12 — бюджетная модификация прошлогоднего хита. Она работает исключительно под управлением Android и стоит всего $299.

Lenovo Yoga A12 обладает поворотным 12,2-дюймовым дисплеем и сенсорной клавиатурой, которая лишилась возможности работать со стилусом. Поворотный механизм крышки претерпел изменения, однако по-прежнему позволяет развернуть половинки на 360 градусов. Это позволяет использовать Yoga A12 и в качестве ноутбука, и в качестве планшета.

Фото: Android Authority. Механизм крышки позволяет развернуть половинки ноутбука на 360 градусов

У ноутбука тонкий корпус толщиной всего 10,9 миллиметра, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Гаджет имеет слот под карты памяти microSD, а также Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0 Type-C.

Старт продаж Lenovo Yoga A12 намечен на 8 февраля.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/44602/
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