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Техноблог

В слежке за пользователями уличили «умные» телевизоры Vizio

Фото: 3dnews.ru. В 2016 году компанию Vizio купила китайская LeEco

Смарт-телевизоры компании Vizio на протяжении нескольких лет следили за пользователями и собирали персональную информацию без их согласия. Об этом сообщил сайт Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Как выяснилось, с 2014 года Vizio втайне от зрителей собирала информацию о том, какие видеоматериалы они просматривают. Vizio идентифицирует отображаемый на телевизорах контент на основе анализа картинки: это может быть не только эфирный контент, но и сигнал от телевизионных приставок, DVD-плееров, изображение, получаемое через сети кабельных провайдеров и IPTV.

В распоряжении Vizio оказывались все материалы, которые видели зрители. Эти сведения передавались на серверы компании и тщательно анализировались.

Полученные сведения Vizio продавала рекламным компаниям. Причем последние получали не просто общую статистику, а данные о зрительских предпочтениях с привязкой к конкретным IP-адресам. А также персональную информацию о пользователях — пол, возраст, доход, образование, площадь жилища и прочее.

Более того, утверждается, что Vizio даже обновляла модели телевизоров, выпущенных до 2014 года, устанавливая на них программное обеспечение для сбора данных о пользователях.

Vizio наряду с Samsung является одним из двух наиболее популярных брендов по выпуску телевизоров в США. С 2010 года она продала более 11 миллионов панелей с доступом в Интернет.

Федеральная торговая комиссия отмечает, что Vizio четко не доводила до пользователей информацию о сборе персональных данных. Теперь компании предстоит удалить основную часть накопленных сведений. Кроме того, назначены штраф в размере $1,5 миллиона в пользу FTC и штраф штата Нью-Джерси в качестве гражданско-правовой санкции — всего $2,2 миллиона.

В середине 2016 года компанию Vizio продали китайской LeEco за $2 миллиарда. По условиям сделки Vizio продолжает работу в качестве самостоятельного дочернего предприятия.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/44654/
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