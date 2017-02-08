Видео нового Samsung Galaxy S8 появилось в Сети

Сайт MySmartPrice и ведущие Twitter-аккаунта @OnLeaks, прославившиеся достоверными утечками, выпустили видео, на котором еще не анонсированные мобильные новинки Samsung запечатлены со всех ракурсов.

Отталкиваясь от просочившихся в Сеть изображений и слухов, авторы создали, по их словам, самые правдивые 3D-рендеры долгожданных Android-смартфонов .

На видео обе модели — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — выполнены в стеклянно-металлическом дизайне, оснащены изогнутыми экранами от края до края, сканером радужной оболочки глаза, портом USB Type-C , аудиовходом и сканером отпечатков пальцев на задней крышке.

На левом ребре разместятся кнопка включения питания и регулировки громкости, справа — еще одна физическая клавиша (как считается, для вызова нового голосового помощника Bixby).