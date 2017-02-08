Видео нового Samsung Galaxy S8 появилось в Сети

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Отталкиваясь от просочившихся в Сеть изображений и слухов, авторы создали, по их словам, самые правдивые
На видео обе модели — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — выполнены в
На левом ребре разместятся кнопка включения питания и регулировки громкости, справа — еще одна физическая клавиша (как считается, для вызова нового голосового помощника Bixby).
При этом, вопреки слухам, ни один из смартфонов Samsung не получит систему из двух камер. Разрешение основного «глазка» составит 12 мегапикселей, а