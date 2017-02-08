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Техноблог

Видео нового Samsung Galaxy S8 появилось в Сети

Сайт MySmartPrice и ведущие Twitter-аккаунта @OnLeaks, прославившиеся достоверными утечками, выпустили видео, на котором еще не анонсированные мобильные новинки Samsung запечатлены со всех ракурсов.

Отталкиваясь от просочившихся в Сеть изображений и слухов, авторы создали, по их словам, самые правдивые 3D-рендеры долгожданных Android-смартфонов.

На видео обе модели — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — выполнены в стеклянно-металлическом дизайне, оснащены изогнутыми экранами от края до края, сканером радужной оболочки глаза, портом USB Type-C, аудиовходом и сканером отпечатков пальцев на задней крышке.

На левом ребре разместятся кнопка включения питания и регулировки громкости, справа — еще одна физическая клавиша (как считается, для вызова нового голосового помощника Bixby).

При этом, вопреки слухам, ни один из смартфонов Samsung не получит систему из двух камер. Разрешение основного «глазка» составит 12 мегапикселей, а 8-мегапиксельная селфи-камера сможет записывать QHD-видео.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/44703/
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