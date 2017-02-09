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Техноблог

«Крупнейшую ошибку в истории» обнаружили на YouTube

Фото: Интернет

На популярном видеохостинге YouTube обнаружили «крупнейшую ошибку в истории». Об этом сообщил Life.

Как отмечается, чтобы защитить систему от влияния ботов, которые за деньги подписываются на каналы и поддерживают на них видимость живой публики, на YouTube создали странный защитный механизм.

Уязвимость в YouTube позволяла простым скриптом занижать число подписок на каналах до отрицательных значений.

Новые подписавшиеся на канал пользователи в случае быстрой отмены подписки лишают канал двух подписчиков из счетчика. Дальше они могут вновь подписаться и опять лишить канал двух подписчиков. Так за считанные часы можно открутить счетчик на сотни тысяч, хотя в реальности канал не теряет ни одного последователя.

Благодаря популярности видео с обнаружением бага YouTube за считаные часы исправил счетчики и вернул подписки всем пострадавшим.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/44820/
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