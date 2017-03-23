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Техноблог

Xiaomi, известный производитель смартфонов, выпустила линейку смарт-телевизоров

Фото news.mydrivers.com. Новинка китайской компании Xiaomi

Xiaomi, известная многим пользователям смартфонов, выпустила линейку из четырех смарт-телевизоров серии Mi TV 4A. Об этом сообщило издание 3DNews.

Серия Xiaomi Mi TV 4A насчитывает четыре смарт-ТВ с диагональю от 43 до 65 дюймов и разрешающей способностью дисплея Full HD и 4К.

Телевизоры базируются на четырехъядерном процессоре Amlogic T962 и графическим ускорителем Mali 450. Оснащаются смарт-панели 2 гигабайтами оперативной памяти и опциональным накопителем объемом 32 Гб.

Будущий владелец получит возможность беспроводной трансляции и взаимодействия с телевизором благодаря встроенному Bluetooth и двухдиапазонному Wi-Fi.

Для всех устройств, кроме базового 43-дюймового Xiaomi Mi TV 4A, предусмотрено интеллектуальное голосовое управление. Активировать его предлагается посредством фирменного пульта ДУ третьего поколения, который может похвастать поддержкой Mi Touch, отдельной навигационной клавишей-скроллом для прокрутки страниц, работой по Bluetooth или инфракрасной связи.

ТВ-новинки от Xiaomi стоят от $304 до $898. Их продажа стартовала сегодня в Китае.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/47757/
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