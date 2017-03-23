Xiaomi, известный производитель смартфонов, выпустила линейку смарт-телевизоров

Xiaomi, известная многим пользователям смартфонов, выпустила линейку из четырех смарт-телевизоров серии Mi TV 4A. Об этом сообщило издание 3DNews.

Серия Xiaomi Mi TV 4A насчитывает четыре смарт-ТВ с диагональю от 43 до 65 дюймов и разрешающей способностью дисплея Full HD и 4К.

Телевизоры базируются на четырехъядерном процессоре Amlogic T962 и графическим ускорителем Mali 450. Оснащаются смарт-панели 2 гигабайтами оперативной памяти и опциональным накопителем объемом 32 Гб.

Будущий владелец получит возможность беспроводной трансляции и взаимодействия с телевизором благодаря встроенному Bluetooth и двухдиапазонному Wi-Fi .

43-дюймового

клавишей-скроллом

Для всех устройств, кроме базовогоXiaomi Mi TV 4A, предусмотрено интеллектуальное голосовое управление. Активировать его предлагается посредством фирменного пульта ДУ третьего поколения, который может похвастать поддержкой Mi Touch, отдельной навигационнойдля прокрутки страниц, работой по Bluetooth или инфракрасной связи.