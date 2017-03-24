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Техноблог

Смартфон OnePlus 3T Midnight Black в черном цвете выйдет ограниченным тиражом

Фото Android Authority. Ограниченный тираж обоснован трудоемкостью производства корпуса

В цветовой палитре корпусов смартфонов OnePlus 3T появился еще один цвет — черный. Он получил название OnePlus 3T Midnight Black («Черная полночь») и выйдет ограниченным тиражом.

В качестве причины выхода крайне малого количества OnePlus 3T Midnight Black компания ссылается на то, что его создание весьма трудоемко. Производитель заявил, что корпус новинки состоит из алюминиевого аэрокосмического сплава, покрытого краской толщиной всего 14 микрон, и всего таких слоев три. В результате, как обещает OnePlus, смартфон всегда будет иметь безупречный внешний вид как в первый день.

Первые 250 единиц OnePlus 3T Midnight Black со 128 Гб флеш-памяти по $479 поступят 24 марта на прилавки магазина Hypebeast. Впоследствии производитель обещает производить дополнительные продажи ограниченной партии смартфонов, и, скорее всего, каждый раз на кону будут все те же 250 единиц.

Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/47832/
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