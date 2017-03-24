Смартфон OnePlus 3T Midnight Black в черном цвете выйдет ограниченным тиражом

В цветовой палитре корпусов смартфонов OnePlus 3T появился еще один цвет — черный. Он получил название OnePlus 3T Midnight Black («Черная полночь») и выйдет ограниченным тиражом.

В качестве причины выхода крайне малого количества OnePlus 3T Midnight Black компания ссылается на то, что его создание весьма трудоемко. Производитель заявил, что корпус новинки состоит из алюминиевого аэрокосмического сплава, покрытого краской толщиной всего 14 микрон, и всего таких слоев три. В результате, как обещает OnePlus, смартфон всегда будет иметь безупречный внешний вид как в первый день.