Superscreen превратит смартфон в планшет

Гаджет Superscreen выполнен в форме планшета и служит только для одного — вывода изображения со смартфона на большой экран. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Как отмечается, Superscreen синхронизируется со смартфоном под управлением iOS или Android через специальное приложение и дублирует изображение с экрана. После можно взаимодействовать с планшетом в обычном режиме, а все касания экрана будут передаваться на смартфон. При этом во время подключения смартфон может находиться в заблокированном состоянии.

Внутри Superscreen двухъядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16 ГБ, аккумулятор емкостью 6000 мАч, 5-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная фронтальная камеры.

Приобрести Superscreen можно на Kickstarter за $99. Интересно, что всего за 7 часов с момента старта кампании собранная сумма превысила запрашиваемую на 500 процентов.