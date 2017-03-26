Четыре специальных браузера для анонимного серфинга в Интернете

Все популярные браузеры собирают информацию о пользователях. На основе поисковых запросов, посещаемых страниц, прочитанных статей и просмотренных видео строится цифровое досье пользователя, включающее в себя личные данные, интересы и даже политические пристрастия.

Это делается, чтобы показывать релевантную рекламу, новости и другие полезные для конкретного пользователя вещи. Многие относятся к этому спокойно. Однако есть и те, кому не очень нравится, что кто-то собирает и хранит данные об их поведении и привычках. Именно им пригодится один из браузеров, специально созданных для анонимного серфинга в Интернете, рассказал «Лайфхакер».

1 Epic Browser (Windows, Mac)

Он не предлагает какие-то изощренные технологии. Это одна из сборок Chromium со встроенным набором расширений и настроек, позволяющих скрыться от слежки. Вы можете и сами настроить браузер подобным образом, но гораздо удобнее, когда все установлено и настроено.

2Tor Browser (Windows, Mac, Linux)

Трудно найти человека, интересующегося вопросами конфиденциальности в Интернете, который бы не слышал о сети Tor. Это сеть маршрутизаторов и специальное программное обеспечение, которое предназначено для одного: чтобы вас невозможно было идентифицировать во время серфинга в Интернете.

Есть множество программ для использования сети Tor, но легче и безопаснее всего делать это с помощью браузера Tor Browser. Вам практически не понадобится ничего настраивать и устанавливать. Браузер можно запускать даже с флешки, он полностью настроен и готов к работе.

3 Comodo IceDragon (Windows, Mac, Linux)

Это специальная версия Firefox. Она обладает такой же высокой скоростью загрузки страниц и низкими системными требованиями, что и родительский браузер, но более защищена от угроз Интернета.

Функция сканирования ссылок Siteinspector проверяет безопасность веб-страниц до их посещения, а встроенный сервис Secure DNS блокирует сайты, содержащие фишинг, вирусы и агрессивную рекламу. Специальные инструменты, встроенные специалистами компании Comodo, следят за сохранностью приватности и не допускают утечки конфиденциальных данных.

4SRWare Iron (Windows, Mac, Linux, Android)

Если вы используете Chrome, то интерфейс SRWare Iron покажется очень знакомым. Он основан на коде проекта Chromium, который послужил стартовой площадкой и для браузера от компании Google.

В SRWare Iron отлично работают все расширения для Chrome, поэтому не придется отказываться от привычных инструментов. Основное отличие — отсутствие уникального идентификатора пользователя, который в Google используют для составления вашего цифрового досье. Если вы будете использовать SRWare Iron, вашу личность определить не смогут.