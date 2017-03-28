Пользователи более всего удовлетворены смартфонами Apple и Samsung

Новое исследование компании J. D. Power and Associates «2017 Full-Service Smartphone Satisfaction Study» показало, что владельцы iPhone более довольны им, чем владельцы смартфонов других брендов. Хотя телефоны Samsung отстали от iPhone всего на один балл.

Средний балл Apple составил 840 из 1000, тогда как у Samsung — 839 баллов.

Apple набрала набольшее количество баллов по двум из пяти факторов — производительности и функциональности. В 2017 году J. D. Power измеряет удовлетворенность клиентов на основе пяти факторов:

производительность (25 процентов);

простота в эксплуатации (21 процент);

характеристики аккумулятора (20 процентов);

дизайн (19 процентов);

функциональность (16 процентов).

Результаты исследования J. D. Power основаны на данных, полученных в результате опроса 7 тысяч 994 человек, которые купили смартфон менее года назад. Оно ограничилось пятью телефонными брендами: Apple, Samsung, Motorola, HTC и LG.

Оценка удовлетворенности Apple возросла на 6 баллов по сравнению с прошлогодним опросом, но лидерами роста стали Motorola и HTC, увеличившие показатели на 15 и 12 баллов.