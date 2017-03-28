15:13
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Техноблог

Пользователи более всего удовлетворены смартфонами Apple и Samsung

Фото Интернет. Одна из последних моделей Apple – iPhone 7

Новое исследование компании J. D. Power and Associates «2017 Full-Service Smartphone Satisfaction Study» показало, что владельцы iPhone более довольны им, чем владельцы смартфонов других брендов. Хотя телефоны Samsung отстали от iPhone всего на один балл.

Средний балл Apple составил 840 из 1000, тогда как у Samsung — 839 баллов.

Apple набрала набольшее количество баллов по двум из пяти факторов — производительности и функциональности. В 2017 году J. D. Power измеряет удовлетворенность клиентов на основе пяти факторов:

  • производительность (25 процентов);
  • простота в эксплуатации (21 процент);
  • характеристики аккумулятора (20 процентов);
  • дизайн (19 процентов);
  • функциональность (16 процентов).

Результаты исследования J. D. Power основаны на данных, полученных в результате опроса 7 тысяч 994 человек, которые купили смартфон менее года назад. Оно ограничилось пятью телефонными брендами: Apple, Samsung, Motorola, HTC и LG.

Оценка удовлетворенности Apple возросла на 6 баллов по сравнению с прошлогодним опросом, но лидерами роста стали Motorola и HTC, увеличившие показатели на 15 и 12 баллов.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/48101/
просмотров: 849
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
В Facebook появится музыка
Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов
Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
Британский подросток потратил $7,5 тысячи на мобильную игру
Корпорация Samsung стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Apple
OnePlus готовит «убийцу» Samsung Galaxy S8 за $500
Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8
Alcatel Flash — первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
Популярные новости
Ученые выяснили, чем планшеты и&nbsp;смартфоны вредны для маленьких детей Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на&nbsp;необычную проблему Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
Секрет легендарной игры &laquo;Косынка&raquo; для Windows раскрыл ее&nbsp;разработчик Секрет легендарной игры «Косынка» для Windows раскрыл ее разработчик
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6 Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!