Vphone представила ударопрочный смартфон M4

Компания Vphone представила новый защищенный
Как отмечается, смартфон выполнен по стандарту IP67, что подразумевает возможность его кратковременного погружения в воду на глубину до
Прошивка смартфона содержит специальное ПО для проверки давления крови, сердечного ритма, слуха и зрения.
Vphone M4 получил 4,
Сердцем смартфона стал четырехъядерный процессор. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенной — 8 ГБ. Есть поддержка карт памяти формата microSD до 64 ГБ.
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Стоимость и дату начала продаж Vphone M4 пока не объявили.