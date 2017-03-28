Vphone представила ударопрочный смартфон M4

Компания Vphone представила новый защищенный Android-смартфон M4. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Как отмечается, смартфон выполнен по стандарту IP67, что подразумевает возможность его кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра . Корпус Vphone M4 изготовлен из сплава алюминия с магнием для повышения прочности и имеет пластиковые вставки.

Прошивка смартфона содержит специальное ПО для проверки давления крови, сердечного ритма, слуха и зрения.

Vphone M4 получил 4, 5-дюймовый IPS-дисплей . Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass, защищающим девайс от ударов и других механических повреждений. Новинку уже успели испытать на прочность.

Сердцем смартфона стал четырехъядерный процессор. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенной — 8 ГБ. Есть поддержка карт памяти формата microSD до 64 ГБ.

Для съемки фото и видео имеются 8-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры.

Стоимость и дату начала продаж Vphone M4 пока не объявили.