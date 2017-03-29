Пользователи Facebook Messenger смогут следить за местоположением друзей

Facebook представила новую версию мессенджера, в которой появилась возможность делиться своими геолокационными данными в режиме реального времени. Об этом сообщил официальный блог компании.

Новая функция Live Location позволяет показывать свое местоположение любому человеку из списка друзей на протяжении часа. Отключить опцию можно в любой момент.

Мы тестировали функцию некоторое время, и люди сказали нам, что Live Location полезно, когда вы пытаетесь скоординировать свои действия с друзьями. Facebook

Кроме того, с помощью Live Location можно узнать, сколько времени займет дорога в то или иное место. Как отмечается, в скором времени обновление получат все пользователи устройств под управлением iOS и Android.