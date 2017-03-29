Красный iPhone 7 подожгли, но он оказался огнеупорным

В ролике, размещенном на YouTube, экспериментатор поджигает смартфон, облив его воспламеняющейся жидкостью, и ждет семь секунд. После того, как огонь гаснет, iPhone 7 продолжает работать. Огонь не повредил даже его крышку — смартфон выглядит как новенький.
Блогер делает вывод, что производители решили сделать гаджет огнеупорным. Не исключено, что стойкой к огню является краска, которой обработан корпус смартфона.
Отметим, подобные эксперименты проводятся на страх и риск владельцев и могут стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.
iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете (RED) Special Edition также защищены от попадания пыли и воды по стандарту IP67. Эти гаджеты выпустили в честь