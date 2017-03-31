Telegram официально запустил аудиозвонки для Android и iOS

Для пользователей из Европы в мессенджере Telegram появились аудиозвонки. Функция работает в приложении для Android и iOS, разговоры защищены шифрованием end-to-end . Об этом сообщилт портал iGuides.ru.

Отмечено, чтобы убедиться в том, что вызываемый абонент именно тот, за кого себя выдает, в ходе разговора собеседники могут сравнить друг с другом emoji-ключи . Остальные страны и регионы смогут совершать аудиозвонки немного позже.

Фото iGuides.ru. Emoji-ключи.

Дополнительно к звонкам в новой версии Telegram появилась возможность настраивать степень сжатия видео, которым вы хотите поделиться. Для совершения звонка используется соединение peer-to-peer , что позволит слышать голоса в отличном качестве и минимизировать расход трафика.

В настройках приложения есть возможность запретить все входящие вызовы или установить список пользователей, которые не смогут вам дозвониться.

интернет-трафика

Также появились настройки входящего и исходящегодля аудиозвонков. Появятся ли групповые разговоры, неизвестно.