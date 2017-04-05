В России предлагают запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект, предполагающий строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

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По данным издания, при регистрации в соцсетях пользователям придется представить паспортные данные. При этом детям до 14 лет вход в социальные сети запретят вовсе. Внесение проекта в Госдуму России запланировано на 5 апреля.

Согласно законопроекту, собщило издание, при регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение правила владельцу сайта грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Отмечено, что создавать можно только одну страницу и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта — до 300 тысяч рублей, пользователю — до 5 тысяч.

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оккультно-магического

Кроме того, пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тысяч рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже регулируется законом. Документ предполагает запрет на рекламухарактера и курительных смесей.

Один из авторов документа, депутат Владимир Петров, пояснил «Известиям», что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.