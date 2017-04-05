Новый экран для смартфона сам «залечит» царапины

Химики из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) изобрели самовосстанавливающееся покрытие для экранов мобильных устройств, которое «затягивает» образовавшиеся царапины, порезы и потертости. После того как ученые в рамках эксперимента разорвали инновационный материал надвое, он сумел срастись менее чем за сутки, написал Business Insider.

Как отмечается, высокоэластичный материал выполнен из растягиваемого полимера и ионной соли, что позволяет ему увеличиваться в размерах в 50 раз. Исследователи задействовали новый тип связывания — ион-дипольное взаимодействие между заряженными ионами и полярными молекулами. Когда покрытие ломается или царапается, ионы и молекулы притягиваются друг к другу, как магнит, заполняя пустоты.

Более того, новый «самоисцеляющийся» материал проводит электричество, а значит, может быть использован в коммерческих продуктах. По расчету ученых, их изобретение найдет применение в экранах смартфонов и аккумуляторах к 2020 году.