В ФРГ соцсети могут оштрафовать за ложные новости на сумму до 50 миллионов евро

Правительство ФРГ утвердило законопроект, по которому соцсети обязаны удалять ложные сообщения в течение 24 часов после жалобы от пользователя. В противном случае соцсети будут штрафовать на круглую сумму, сообщило агентство dpa.

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«Законопроект конкретизирует существующие требования по удалению информации, которая способствует разжиганию розни или является заведомо ложной. Администраторы социальных сетей несут ответственность, если их платформа становится площадкой для распространения такой информации, — пояснил министр юстиции ФРГ Хайко Маас.

В законопроекте отмечается, что механизм подачи жалоб должен быть простым и понятным для всех пользователей. На принятие решений по очевидным жалобам соцсетям отводится 24 часа, на решение спорных вопросов — 7 дней.

В любом случае пользователь должен быть проинформирован о судьбе его обращения.