В ФРГ соцсети могут оштрафовать за ложные новости на сумму до 50 миллионов евро

Правительство ФРГ утвердило законопроект, по которому соцсети обязаны удалять ложные сообщения в течение 24 часов после жалобы от пользователя. В противном случае соцсети будут штрафовать на круглую сумму, сообщило агентство dpa.
В законопроекте отмечается, что механизм подачи жалоб должен быть простым и понятным для всех пользователей. На принятие решений по очевидным жалобам соцсетям отводится 24 часа, на решение спорных вопросов — 7 дней.
В любом случае пользователь должен быть проинформирован о судьбе его обращения.