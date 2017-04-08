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Техноблог

Microsoft рассказала, какие данные собирает через Windows 10

Фото из Интернета. Ранее компанию неоднократно критиковали за слежку за пользователями

Компания Microsoft поделилась статистикой по сбору данных операционной системой Windows 10. Об этом написало издание The Verge.

«Впервые мы публикуем полный список диагностических данных, собираемых на базовом уровне, — сказал главный по Windows Терри Майерсон. — Мы также приводим детализированную сводку накопленной информации о пользователях как на основном, так и на полном уровне диагностики».

Инструмент, позволяющий посмотреть, какие данные собирает Microsoft, включен в состав очередного крупного апдейта операционной системы Windows 10. Его релиз ожидается 11 апреля.

По словам Терри Майерсона, пользователи Creators Update смогут переключаться между базовым и полным режимами сбора диагностических данных. Он подчеркнул, что объем информации, собираемой на базовом уровне, сокращен вполовину.

В апдейте пользователи смогут посмотреть, какие данные собирают геолокационные службы Windows 10, какие голосовые команды записывают помощница Cortana и магазин Store, посмотреть рекламные трекеры и диагностическую информацию.

Так Microsoft отреагировала на Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation), принятый Евросоюзом в 2016 году. Ранее власти Франции предписали компании прекратить слежку за пользователями, а руководство ЕС признало недостаточными меры, принятые в Creators Update. Кроме того, за игнорирование свободы выбора разработчика Windows 10 критиковала правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF).
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/49052/
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