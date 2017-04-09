Дебютировал смартфон Alcatel Flash — первый аппарат, оснащенный фронтальной и тыльной сдвоенными камерами. Об этом сообщил сайт производителя.

Как отмечается, в составе основной камеры применены 13-мегапиксельные сенсоры Sony IMX258: один из них отвечает за съемку в цвете, другой служит для получения черно-белых кадров. Предусмотрены система фазовой автофокусировки и двойная светодиодная вспышка. Поддерживается запись 4К-видеоматериалов со скоростью 30 кадров в секунду.

В составе сдвоенной фронтальной камеры задействованы 5- и 8-мегапиксельный датчики. Эта система позволяет получать высококачественные автопортреты.

Аппарат оборудован 5, 5-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920×1080 точек (Full HD). На задней панели располагается дактилоскопический сканер.

Фото 3dnews.ru. Чип смартфона содержит десять вычислительных ядер, которые сгруппированы в три кластера.

Alcatel Flash имеет 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.1, приемник GPS , порт USB Type-C . Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3100 мАч.

Цена и дата начала продаж смартфона пока не уточняются.