Sony выпустила гигантскую «читалку» за $700

Компания Sony представила новую модель бизнес-ридера , располагающую огромным, 13, 3-дюймовым экраном. Об этом сообщили vesti.ru.

Как отмечается, преемница DPT-S1 , вышедшей в конце 2014 года, обладает более высоким разрешением, а ее панель «нескользящего» типа облегчает аннотирование документов при помощи стилуса.

Новинка — DPT-RP1 — нацелена на бизнес-пользователей , юристов и других специалистов, которым по роду деятельности приходится работать с документацией. «Читалка» облачена в более компактный и легкий корпус — не толще стопки из 30 листов бумаги, говорят в Sony.

Фото Sony. Недостаток новинки — она умеет работать только с PDF

веб-сайтов

PDF-формат

DPT-RP1

Специально для нового продукта компания разработала десктопное приложение Digital Paper App. Оно облегчает конвертацию, документов и других файлов ви пересылает их на устройство. Однако, как и его предшественник, умеет работать только с PDF — файлы других типов, таких как fb2 или ePub, «читалка» не понимает.