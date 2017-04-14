Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей

Ученые выяснили, что регулярное использование маленькими детьми смартфонов и планшетов сокращает время сна. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports, рассказывает РИА «Новости».
Как отмечается, группа ученых под руководством Тима Смита из лондонского университета Биркбек провела
У 70 процентов опрошенных родителей дома имелся смартфон или планшет. Доля детей, которые могли воспользоваться техникой, составила 75 процентов. Согласно исследованию, сенсорными устройствами пользовались более половины (51 процент) детей в возрасте от 6 до 11 месяцев, а среди малышей от двух до трех лет не знакомых с планшетами практически не осталось (92 процента пользователей).
Согласно исследованиям, каждый час за девайсом сокращает время сна ребенка на 15,6 минут. Детям, которые пользуются гаджетами, сложнее заснуть.
«Результаты показывают, что популярность и доступность устройств с сенсорными экранами приводит к тому, что ими активно пользуются самые маленькие, и это приводит к сокращению времени сна», — отметил руководитель исследовательской группы Тим Смит.
Ученый подчеркнул, что выдвинутая гипотеза о связи времени сна с использованием гаджетов требует дальнейшей проработки.