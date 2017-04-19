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Техноблог

В Facebook появится музыка

На конференции для разработчиков F8, проходящей в Сан-Франциско, компания Facebook заявила о намерении интегрировать в соцсеть музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Apple Music. Об этом написал Life.

По словам главы подразделения Facebook Messenger Дэвида Маркуса, в скором времени пользователи смогут делиться друг с другом музыкальными композициями через личные сообщения.

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О сроках запуска нового сервиса не сообщается. Известно лишь, что в первую очередь аудитория Facebook получит доступ к каталогу Spotify. При этом в приложении будет возможность выбирать композиции под конкретное настроение пользователя. Интеграция с Apple Music произойдет «позже».

Как отмечается, пользователи и раньше имели возможность делиться музыкой через социальную сеть Цукерберга, однако для прослушивания треков необходимо было переходить на сторонние сайты.

Теперь же аудитория сможет воспроизводить музыку прямо в Facebook. Впрочем, для этого пользователям, скорее всего, придется сначала купить подписку.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/49911/
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