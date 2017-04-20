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Техноблог

Facebook представила социальную сеть с виртуальной реальностью

Компания Facebook запустила бета-версию социальной сети Facebook Spaces, пользователи которой будут взаимодействовать друг с другом в виртуальной реальности. Об этом объявили на конференции для разработчиков F8, пишет Life.

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Как отмечается, все обитатели новой социальной сети представлены в виде аватаров, которые могут передавать некоторые эмоции. Виртуальные двойники повторяют внешность хозяев, однако при желании пользователь может изменить цвет волос, подобрать фасон одежды и добавить различные аксессуары вроде очков.

При помощи Facebook Spaces люди могут общаться и взаимодействовать друг с другом: играть, рисовать, делать селфи, смотреть видео в формате 360 градусов и многое другое.

Кроме того, как и продемонстрировали на презентации в октябре 2016 года, пользователи получат возможность трансформировать нарисованные фигуры в интерактивные объекты, которые можно использовать различным образом.

Пока что в виртуальном пространстве одновременно могут общаться не более четырех участников. При этом пользователи имеют возможность звонить друзьям через Facebook Messenger и транслировать для них двухмерную версию происходящего.

В настоящий момент Facebook Spaces доступна лишь обладателям гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеров Touch. Однако в будущем компания планирует запустить социальную сеть и на других VR-платформах.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/50029/
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