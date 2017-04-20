Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6

Китайская компания Xiaomi официально представила новый флагманский смартфон Mi6. Аппарат получил 5,15-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 пикселей, что соответствует стандарту FullHD, и двойную основную камеру, пишет TechCrunch.

Дисплей устройства поддерживает так называемый «ночной» режим, более щадящий для глаз (схожий с режимом NightShift в гаджетах Apple новых моделей) и имеет закругленные края.

Двухобъективная основная камера имеет четырехосевую стабилизацию изображения, двукратный оптический зум и разрешение 12 мегапикселей.

Все модификации Xiaomi Mi6 (их две — с 64 и 128 гигабайтами постоянной памяти) оснащаются 6 гигабайтами ОЗУ. В качестве центрального процессора используется новейший чип Qualcomm Snapdragon 835 — такой же устанавливается в Samsung Galaxy S8 (для американского рынка). Реализована поддержка двух SIM-карт. Емкость аккумулятора — 3350 мАч, что на 100 больше, чем у Samsung Galaxy S8.

Смартфон лишился стандартного 3,5-мм разъема для подключения наушников. Послушать музыку можно через наушники с разъемом USB Type-C или при помощи беспроводной гарнитуры. Сканер отпечатков пальцев, скрытый под стеклом, находится на лицевой панели.

Смартфон доступен в четырех цветах корпуса — синем, черном, белом и бежевом. Кроме того, предусмотрена «премиальная» версия с керамическим корпусом и золотыми вставками.

Стоимость Xiaomi Mi6 в Китае составит от $360 за 64-гигабайтную версию, от $420 — за 128-гигабайтную, от $435 — модель в керамическом корпусе.

На сайте Mi.com и розничных магазинах Mi Home Stores в Китае новинку можно заказать, начиная с пятницы, 28 апреля. За рубежом она появится на «отдельных» рынках, сказали в Xiaomi. Цены и дату международного релиза компания уточнит позднее, отмечают vesti.ru.