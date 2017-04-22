В Германии протестировали летающий электромобиль с вертикальным взлетом

Летающий электрокар Lilium Jet успешно протестировали в Мюнхене, Германия. Об этом сообщил портал The Verge.

Как отмечается, для взлета электромобиля, произведенного компанией Lilium Aviation, не требуется специальной взлетной полосы: он поднимается вертикально. Это, по мнению инженеров, значительно упрощает эксплуатацию летательного аппарата в условиях города.

По данным портала, Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одним из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, ведь он потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.

Электромобиль предназначен для двух людей, однако инженеры намерены увеличить число мест до пяти. Создатели аппарата надеются, что их проект разрешит транспортный вопрос, так как электромобиль, уверены сотрудники Lilium Aviation, хорошо подходит для использования в качестве такси.