МЧС просит водителей воздержаться от поездок по дороге Бишкек - Ош. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Кыргызгидромет сегодня распространил штормовое предупреждение. В республике 25-27 октября сохранится неустойчивая погода, ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

В метель и пургу машинам трудно преодолевать перевал Тоо-Ашуу (128-й километр).

В связи с резким похолоданием и ожидаемым снегом Государственная дирекция дороги Бишкек - Ош просит водителей воздержаться от поездок, а в случае выезда на дорогу заменить летние шины зимними, иметь цепи.

Также водителям настоятельно советуют следить за прогнозом погоды. Особенно это касается водителей большегрузных автомобилей, которые создают пробки на дорогах, не соблюдая элементарные правила при выезде на перевальные участки.