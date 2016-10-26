Эмомали Рахмону присвоили статус основателя независимого Таджикистана

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня на заседании единогласно проголосовали за присвоение президенту Эмомали Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутаты ранее единогласно проголосовали за присвоение статуса конституционного Закону «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации». Они приняли несколько поправок в закон, согласно одной из которых Рахмон признается основателем независимого Таджикистана.

Согласно поправкам в стране создается специальный фонд Лидера нации, учреждается орден Лидера нации и премия Лидера нации.

Лидер нации после ухода с поста президента страны сохраняет за собой право обратиться к народу республики, принимать участие в важных государственных мероприятиях и выступать на них.

За все действия, совершенные за время правления страной, Лидеру нации гарантируется неприкосновенность. Его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать, неприкосновенности подлежат имущество и недвижимость, принадлежащие Лидеру нации и его близким.

Фото: © РИА Новости. Сергей Пятаков