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Кыргызстан и Узбекистан намерены развивать торговое сотрудничество

27/10/16 10:22, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Кыргызстан и Узбекистан намерены развивать торговое сотрудничество. Об этом стороны договорились в рамках ответного визита в КР узбекской делегации.

 

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР сообщил, что накануне и.о. первого вице-премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев и заместитель премьер-министра РУз Адхам Икрамов подписали ряд документов.

 

  • Ранее, 1 октября, делегация Кыргызстана по приглашению узбекской стороны посетила Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества.

По итогам переговоров Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что с целью более широкого развития торгового потенциала стран в ближайшее время в Бишкеке проведут заседание с участием государственных органов. Выработанные предложения внесут на рассмотрение кыргызско-узбекской межправительственной комиссии.

 

Стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве между Ошским государственным университетом и Андижанским государственным университетом.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/38971/

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