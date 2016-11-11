Таджикский Интернет стал подконтрольным государству

В Таджикистане в тестовом режиме заработал Единый коммутационный центр. Все услуги связи осуществляются только через него, а правительственные структуры могут напрямую прослушивать разговоры, отслеживать интернет-трафик и выборочно отключать пользователей, рассказывает портал «Настоящее время».

Он обошелся бюджету страны в $50 миллионов и формально создан якобы для обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Но независимые эксперты подчеркивают, что центр дал правительству и спецслужбам практически неограниченные возможности по контролю всех видов связи в стране. И без общественного контроля, скорее всего, стоит ожидать злоупотреблений возможностями центра со стороны правоохранительных органов.

Что изменилось с началом работы коммутационного центра?

Все услуги связи теперь осуществляются только через него. Это значит, что правительственные структуры смогут напрямую прослушивать все разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик и выборочно отключать компании и отдельных пользователей по собственному желанию.

«Парламентский и общественный контроль над деятельностью правоохранительных структур в Таджикистане отсутствует. Это дает им возможность для злоупотреблений. Порою спецслужбы по собственной инициативе, без санкции суда могут записывать телефонные разговоры или подключаться к сайтам и индивидуальной почте, – подчеркивает Шокирджон Хакимов, независимый эксперт. – Между тем личная неприкосновенность гарантирована Конституцией гражданам Таджикистана».

В Ассоциации интернет-провайдеров страны комментировать создание коммутационного центра отказались. Однако подчеркивают, что существование их организации потеряло всякий смысл: к реализации проекта не привлекался ни один из провайдеров, за исключением государственного «Таджиктелекома».

Еще в начале года в ассоциации говорили об угрозе, которую несет подобный центр безопасности страны.

«Когда нам говорят, что это делается во благо информационной безопасности, возникает вопрос. Как во благо, если мы всех провайдеров, всех операторов мобильных привязываем к одной сети? - говорит Парвина Ибодова, председатель Ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана. – Может произойти любой форс-мажор, например хакерская атака на сеть «Таджиктелекома», и в этот момент пострадают все. Мы лишимся связи в целом по стране».

С момента создания центра прошло мало времени, и пока нельзя судить об эффективности его работы. Но очевидно, что теперь служба связи, под эгидой которой создан центр, сможет устанавливать и контролировать ценовую политику. Это крайне невыгодно компаниям связи и интернет-провайдерам и противоречит законодательству. Эксперты напоминают, что государственный провайдер не входит даже в пятерку лучших в Таджикистане, и ожидают снижения качества услуг связи.