В Казахстане представили 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева

Председатель Национального банка Данияр Акишев презентовал сувенирную 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева и монету, посвященную 25-летию независимости РК. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

По его данным, сегодня во Дворце мира и согласия проходит конференция Национального банка Казахстана «25 лет независимости Казахстана: национальная валюта».

В обращение банкнота в 10 тысяч тенге выйдет 1 декабря.

В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты: в этот день в 1993 году в стране ввели в обращение тенге.