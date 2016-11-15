В Казахстане представили 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Председатель Национального банка Данияр Акишев презентовал сувенирную 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева и монету, посвященную 25-летию независимости РК. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».
По его данным, сегодня во Дворце мира и согласия проходит конференция Национального банка Казахстана «25 лет независимости Казахстана: национальная валюта».
В обращение банкнота в 10 тысяч тенге выйдет 1 декабря.
В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты: в этот день в 1993 году в стране ввели в обращение тенге.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/39849/