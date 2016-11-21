Узбекистан: Племянник Ислама Каримова содержится в психбольнице и не знает о смерти дяди

Независимый журналист и племянник покойного президента Ислама Каримова, бесследно исчезнувший из общественного поля зрения в начале 2012 года, «нашелся» в Самаркандской психиатрической больнице. Об этом пишет агентство «Фергана».

Его дочь сообщила, что во время ее свиданий с отцом обязательно присутствуют медики или сотрудники милиции, контролирующие все их разговоры и категорически запрещающие говорить ему о смерти дяди, сообщил ташкентский журналист Алексей Волосевич.

Джамшид Каримов, 2011 год

«Его вновь посадили туда через два месяца после того как выпустили (в ноябре 2011 года), - рассказывает 19-летняя Евгения. - В самаркандскую психушку, которую в народе называют «Супер». Держат в комнате с зарешеченными окнами, как в тюрьме. Там сидят разные люди, даже убийцы. Никакого суда не было. Его вызвали в СНБ на «разговор», а когда он подошел, сильно избили, прямо на улице, выбили зуб, затолкали в машину и туда отвезли. Он был весь в синяках. Говорил, что если бы на него напал один человек, то он смог бы отбиться, но их было четверо».

По ее словам, через несколько месяцев после того как ее отец вторично попал в «психушку», состояние Джамшида стало резко ухудшаться, и он чуть не умер. Точно сказать, что с ним было, она не может, предполагает, что это реакция на препараты, которые ему или кололи, или добавляли в чай. «Мне сказали, что сам Каримов дал указание врачам привести его в норму», - поясняет она, называя двоюродного деда по фамилии.

«Милиционеры его все время охраняют, если я прихожу к нему, они обязательно должны сидеть и слушать, о чем я говорю. Ему нельзя ничего лишнего сказать: всегда присутствуют несколько человек - иногда один, иногда двое, иногда трое. У меня отбирают телефон, чтобы я его не сфотографировала. От него скрывают, что президент умер, возможно, считают, что он начнет требовать, чтобы его отпустили. И милиция запрещает об этом ему говорить. Он до сих пор надеется на освобождение. Но говорит: «Пока он (Ислам Каримов) не умрет, меня не выпустят». И часто повторяет, что, наверно, не доживет до этого».