Ислам Каримов-младший назвал слухами сообщения о смерти своей матери

Внук покойного президента Узбекистана Ислама Каримова и сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов-младший опроверг сообщения о смерти своей матери, назвав их «всего лишь слухами». Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на узбекскую службу ВВС.

Отвечая на вопрос о месте нахождения его матери, 23-летний Ислам Каримов заявил: «Мою мать с февраля 2014 года держат дома. Сестра уже не под домашним арестом, но она не может покинуть страну. Я сейчас в Лондоне». Он сообщил, что представители группы «Дети Каримова» в соцсети Facebook тоже связались с ним и спрашивали о смерти матери.

Действительно, на странице сообщества несколько часов назад от имени Ислама Каримова-младшего опубликовали следующий текст: «Весть о смерти моей мамы, Гульнары Исламовны, облетела весь мир. По этой причине я решил написать вам это письмо. С января 2014 года я нахожусь в Лондоне. Со дня смерти дедушки я подавлен и не мог говорить с кем-либо. Мама не сразу ответила мне на звонок. Я хотел обратиться в посольство Узбекистана в Лондоне, но потом сестренка позвонила и развеяла все слухи».

«Я хочу заверить общественность, что мама с сестренкой находятся в Ташкенте и чувствуют себя хорошо. Маму не помещали в психиатрическую больницу. Она не выезжала за пределы Узбекистана. Все это время она находилась с Иман в Ташкенте. К сожалению, более обширной информацией не могу с вами поделиться, - отметил Ислам Каримов-младший. - Спасибо всем, кто переживал за судьбу моей мамы, и всем тем, кто выражает искренние слова поддержки по кончине моего дедушки».

Следует отметить, что это первое заслуживающее доверия опровержение слухов о смерти Гульнары Каримовой, наводнивших интернет-СМИ в последние дни, подчеркнула «Фергана».