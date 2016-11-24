Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не собирается передавать власть своим детям. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«До 2020 года я буду работать. И мы встретимся снова в 2020 году. Я не рассматриваю передачу власти своим детям. Конституция этого не предусматривает, потому что это не для нас», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана ответил на вопросы касательно ключевых направлений политического и социально-экономического развития страны, рассказал о перспективах сотрудничества стран ЕАЭС, значимых аспектах глобальной экономики, борьбе с терроризмом, а также об укреплении взаимодействия с зарубежными государствами.

Касаясь вопроса развития демократии, Нурсултан Назарбаев отметил слова Дональда Трампа. «Он сказал очень важную вещь - что для продвижения демократии нет никакой необходимости в распространении американских ценностей по всему земному шару».

«Самая лучшая демократизация, говоря о России и всех других странах, это дружественные отношения Запада со всеми нами», - сказал Нурсултан Назарбаев.