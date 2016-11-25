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В Узбекистане освободили старейшего политического заключенного, он провел за решеткой 23 года и 4 месяца

25/11/16 09:39, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Узбекистане 24 ноября освободили одного из старейших политических заключенных - Самандара Куканова, который провел за решеткой 23 года и 4 месяца. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на источники в республике.

 

Бывший депутат Верховного Совета Узбекской ССР 72-летний Самандар Куканов (Куконов) находился за решеткой с 1993 года. Он вышел из заключения в связи с прекращением наказания по условно-досрочному освобождению (УДО). В последнее время он находился в зарафшанской колонии. На выходе из колонии его встретил сын Сардор.

 

 

Самандар Куканов и Ислам Каримов. Фото 1993 года

 

По неподтвержденным пока данным, после освобождения Самандар Куканов должен находиться под надзором правоохранительных органов в течение года.

 

Самандар Куканов – уроженец Фаришского района Джизакской области, бывший директор нефтебазы, в 1989 году избран депутатом Олий Кенгаша (Верховного совета) в одном созыве с Шавкатом Мирзиеевым - нынешним премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

 

Арестовали его 2 июля 1993 года по обвинению в растрате государственного имущества. Полтора года держали в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, после чего приговорили к 20 годам лишения свободы, а во время заключения срок ему продлевали дважды - «в связи с нарушениями режима отбывания наказания».

 

По мнению коллег Куканова, его осудили по личному приказу первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/40462/

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