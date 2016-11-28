Семерых участников терактов в казахстанском Актобе осудили пожизненно

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговор по делу об июньских терактах. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Семеро непосредственных участников терактов - Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов - приговорены к пожизненному лишению свободы.
Еще двое - Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов получили 25 лет и 22 года колонии.
Оглашение приговора проходило при повышенных мерах безопасности.
Как сообщается, в Актобе увеличили количество патрулей полиции. Территорию суда полностью огородили. В оцеплении стояли вооруженные сотрудники правоохранительных органов. В самом здании суда находились вооруженные бойцы спецназа.
Уголовное дело состоит из 201 тома. Интересы подсудимых защищают 27 адвокатов. В качестве потерпевших по делу проходят 88 человек, в качестве свидетелей - 48.
5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских.
В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов уничтожили. 12 июня операция по нейтрализации группы террористов завершилась. Захваченное ими оружие изъяли.
В Казахстане сразу после теракта объявили умеренный «желтый» уровень террористической угрозы, который действует до сих пор.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/40622/