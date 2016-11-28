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Семерых участников терактов в казахстанском Актобе осудили пожизненно

28/11/16 20:49, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговор по делу об июньских терактах. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

 

В Казахстане начался громкий процесс по делу о теракте 5 июня

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Семеро непосредственных участников терактов - Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов - приговорены к пожизненному лишению свободы.

 

Еще двое - Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов получили 25 лет и 22 года колонии.

 

Оглашение приговора проходило при повышенных мерах безопасности.

 

Как сообщается, в Актобе увеличили количество патрулей полиции. Территорию суда полностью огородили. В оцеплении стояли вооруженные сотрудники правоохранительных органов. В самом здании суда находились вооруженные бойцы спецназа.

 

  • Всего по делу проходят 29 человек, девять из которых обвиняются в террористическом акте, 18 - в недонесении о готовившемся преступлении, двое - в укрывательстве преступления.

Уголовное дело состоит из 201 тома. Интересы подсудимых защищают 27 адвокатов. В качестве потерпевших по делу проходят 88 человек, в качестве свидетелей - 48.

 

5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских.

 

 

В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов уничтожили. 12 июня операция по нейтрализации группы террористов завершилась. Захваченное ими оружие изъяли.

 

В Казахстане сразу после теракта объявили умеренный «желтый» уровень террористической угрозы, который действует до сих пор.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/40622/

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