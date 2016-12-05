RSS
facebookfacebookgoogale+
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:41
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сегодня станет известно имя нового президента Узбекистана

5/12/16 09:42, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сегодня станет известно имя нового президента Узбекистана. ЦИК республики огласит официальные итоги внеочередных выборов после 16.00.

 

В них приняли участие 87,83 процента избирателей, или более 17 миллионов человек. Голосование в воскресенье началось в 06.00 (07.00 по Бишкеку) и проходило до 20.00 (21.00 по Бишкеку).

 

  • Выборы признали состоявшимися. Явка избирателей превысила необходимые 33 процента к 11.00 по местному времени.

Подсчет голосов ведется вручную. При этом в Либерально-Демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), которая выдвинула исполняющего обязанности президента Шавката Мирзиеева, рассчитывают на 80 процентов голосов избирателей.

 

Выборы в Узбекистане назначили после смерти 2 сентября 2016 года бессменного лидера страны Ислама Каримова.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/40989/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ