RSS
facebookfacebookgoogale+
Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:45
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Глава ЦИК КР рассказала, как прошли президентские выборы в Узбекистане

6/12/16 14:32, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Председателю ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой понравилось, как прошли президентские выборы в Узбекистане. Об этом она рассказала сегодня на пресс-конференции.

 

Нуржан Шайлдабекова посетила соседнюю страну в качестве наблюдателя. Делегация КР в Узбекистане посетила шесть областей, включая Ташкент, где расположено более 40 избирательных участков. «На участках были организованы детские комнаты и медпункты. В некоторых махаллях были помещения и для аксакалов. Мы можем сказать, что выборы проходили открыто, прозрачно и демократично», - подчеркнула глава ЦИК КР.

 

Выборы президента Узбекистана прошли 4 декабря. Главой республики избран Шавкат Мирзиеев.

 

Затем Нуржан Шайлдабекова напомнила, что подготовительный этап к проведению 11 декабря референдума по изменению Конституции и выборов в местные кенеши завершается. Бюллетени передают в УИКи, заканчивается распечатка списков избирателей, которые не позднее 8 декабря попадут на участки.

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/41077/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ