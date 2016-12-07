Узбекистан отменяет визы для граждан 15 государств, а также для граждан старше 55 лет из 12 стран. Соответствующий указ подписал новый президент страны Шавкат Мирзиеев.

С 1 апреля 2017 года визовый режим отменят для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Канады, Кореи, Люксембурга, Нидерландов, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии. Визу не нужно делать туристам, которые будут находиться в Узбекистане менее 30 дней.

Дополнительно отменяется визовый режим для граждан Королевства Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших 55-летнего возраста и въезжающих в республику в туристских целях не более чем на месяц.

Граждане этих стран при въезде в Узбекистан уплачивают сбор в размере $50. Подтверждающий уплату документ будет служить основанием для въезда в страну.

К 1 января 2017 года должны подготовить предложения по введению единых туристических виз сроком на 30 дней. Это делается для упрощения порядка их получения.

Президент Узбекистана поручил внедрить в стране с 2018 года электронные визы. Компаниям «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари» поручено до апреля 2017 года внедрить в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча систему таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.